PRIMAVERA FEMMINILE – Successo a Ravenna del Pomigliano di Esposito

Piccole “pantere” crescono, in attesa che il Pomigliano di mister Mimmo Panico possa centrare il traguardo della salvezza in serie A. La compagine della Primavera allenata da coach Vittorio Esposito vince per 0-2 sul campo del Ravenna. Decide per la squadra campana la doppietta di Rocco.

RAVENNA-POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE 0-2

Ravenna: Capecchi, Campi, Priviero, Akremi, Bussolari, Lorenzini (Bedeschi), Loberti

(Troysè), Babini (Tosoni), Lauro, Ceciliani, Bonacci. A disposizione: Kurti G., Kurti F., Neri, Pagani. Allenatore: Andrea Parlani

Pomigliano: Fierro (85’ Barretta), Napolitano Rita, Vingiani, Sorriso (73’ De Lucia),

Sarnataro, D’Angelo, Albertini (73’ Iannotta), Parretta (61’ Ascolese), Rocco, Longobardi, Colonnese

(45’ Piscopo). Allenatore: Vittorio Esposito.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Concari di Parma, Roselli di Avellino.

Marcatrici: Rocco 34’ – 78’

Spettatori: 30 circa

Ammonita: Rocco

Recupero: 3’ p.t. – 4 s.t.

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it