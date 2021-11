Pavarese: “Scudetto al Napoli? Bisogna fare un bilancio dopo la gare contro l’Atalanta”

L’ex Ds del Napoli, Gigi Pavarese è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live per parlare del calcio italiano: “Scudetto al Napoli? Prima di fare qualche bilancio aspetterei la gara contro l’Atalanta. Dobbiamo affrontare Inter, Lazio e proprio Atalanta. Poi penseremo al Milan. L’Atalanta fa parte comunque delle 7 sorelle e può essere una mina vagante. L’Inter per me è sempre la favorita. Io sono convinto che arriveremo in alto ma scaramanticamente dico che dobbiamo aspettare. La Juventus la tiro fuori, la Lazio invece la metto sempre dentro. Poi ovviamente nel calcio può succedere di tutto. C’è chi pensa che sia bene lasciare l’Europa ma io penso che bisogna andare avanti”.