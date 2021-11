Marco Materazzi, ex Calciatore Campione del Mondo: “Napoli? Sta facendo benissimo…”

All’evento Nava Design Milano, Marco Materazzi, ex Calciatore Campione del Mondo 2006 in Nazionale:

“Come è cambiata l’Inter da Conte a Inzaghi? E’ un cambio di vedute, Conte era uno che aspettava più gli avversari per colpire in contropiede con Hakimi e Lukaku. Inzaghi invece si sta adattando a giocatori differenti come Dzeko, che fa giocare più la squadra. Infatti si rischia un po’ di più in difesa, ma l’importate è essere lassù in classifica. Quest’anno ci sono 5 o 6 squadre molto forti, c’è il Napoli che sta facendo benissimo, il Milan che ha dei ragazzi terribili con un nonno fenomenale come Ibrahimovic che fa ancora la differenza e c’è la Juve che non muore mai, vedrete che arriverà anche lei. E poi ci sono delle squadre che possono togliere punti alle squadre di testa, vedi la Fiorentina. Sarà un bel campionato”.