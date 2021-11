Lozano: “A Napoli non è stato facile, ma sono contento della mia scelta”

Il Messico di Hirving Lozano è finito sotto “accusa” per la brutta sconfitta con gli Stati Uniti ed è proprio l’azzurro a metterci la faccia: «I nostri tifosi sono sempre molto impulsivi ma bisogna avere pazienza. Non sempre è facile andare in campo e vincere. Dobbiamo lavorare e migliorare ancora qualcosa, non abbiamo problemi e dobbiamo migliorare la nostra concentrazione. Ci dispiace la sconfitta con gli Stati Uniti, ma abbiamo fatto anche cose buone fin qui. Dobbiamo voltare pagina: con il Canada non sarà semplice, dobbiamo dare il meglio di noi in campo». Il Chucky, nell’ intervista rilasciata a a Tudn, l’azzurro ha anche raccontato della sua esperienza italiana. «Ho vissuto a Napoli momenti complicati che molti non conoscono, ma ho imparato tanto. Ho scelto di andare in Serie A perché è un campionato molto competitivo, non tanti messicani hanno avuto un’occasione del genere e a me è andata bene. Sono felice di giocare in Italia e giocare in un campionato così importante»

Il Mattino.it