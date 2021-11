L’annuncio di Bargiggia: “ADL apre ad Insigne, il patron rilancia”

Secondo quanto riferisce Paolo Bargiggia su Twitter, ci sarebbe un’apertura improvvisa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, verso Lorenzo Insigne. Il patron avrebbe avanzato una nuova proposta, di sicuro migliore della precedente, che prevedeva una decurtazione dell’ingaggio del 50% rispetto a quello attuale e di cui aveva parlato Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli. Sul sito del giornalista esperto di mercato si legge: “Anche Insigne verrà travolto dall’austerity di De Laurentiis. Il patron del Napoli, con o senza scudetto, attuerà una vera e propria rivoluzione per i partenopei nella prossima stagione. In caso di scudetto della squadra azzurra, la rivoluzione sarebbe certamente ancora più profonda. Ma il dado è tratto, a prescindere dal tricolore: dalla prossima stagione prevarrà l’austerity.” E ancora: “Molti i giocatori quindi pronti a partire e a salutare: Ghoulam e Mertens saranno i primi della lista, ma occhio anche ad Ospina. E non solo. Anche Insigne, in caso di permanenza sotto al Vesuvio, dovrà adeguarsi al nuovo corso partenopeo; motivo per il quale i dubbi del capitano azzurro aumentano, con Inter e Paris Saint-Germain alla finestra”. Rispetto al capitano, però, il presidente pare voglia avvicinarsi alle richieste.

A sorpresa, nelle ultime ore, apertura di @ADeLaurentiis verso @Lor_Insigne per il rinnovo. Fatta una proposta migliorativa nelle cifre. Vi spieghiamo tutto tra poco, in diretta dalle 12.05 con @lucacerchione su 1 Station Radio.@sscnapoli

