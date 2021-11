Italia/Irlanda del Nord: l’altra voce in tv sarà quella di Lele Adani

Stasera gara importantissima per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri si “giocano” la partecipazione “diretta” a Qatar 2022. Sarà una serata importante anche per Lele Adani. Infatti, c’è una novità in casa Rai. Per commentare la sfida dell’Italia sul campo dell’Irlanda del Nord, come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ci sarà proprio Lele Adani. L’ex difensore di Brescia ed Inter, adesso opinionista “venuto da Sky” è pronto all’esordio come commentatore della Nazionale e affiancherà nella telecronaca Alberto Rimedio nella gara trasmessa da RaiUno.