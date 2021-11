Immobile spera di rientrare per Napoli, ma non c’è niente di sicuro

Il problema esiste, ma di cosa si tratti non è dato saperlo. Ciro Immobile è ai box, ma la diagnosi sembra essere avvolta dal mistero. Di certo, il bomber laziale salterà i prossimi due impegni del club bianco-celeste. Forse rientrerà per la sfida di Napoli, ma non è ancora certo. Sul Corriere dello Sport si legge: “L’esito degli esami (al polpaccio, ndr) gli consente di cullare una speranza (non ancora considerevole) per la partita di Napoli del 28 novembre. Ad oggi il dubbio resta. Il vasto edema riscontrato e annunciato in Nazionale martedì scorso si è ridotto, sta scomparendo. Non è stata fornita una diagnosi precisa dalla Lazio perché Ciro dopodomani effettuerà un nuovo controllo.” I medici della Nazionale avevano parlato di stiramento di primo grado. “Da Formello preferiscono non esprimersi fin quando l’edema è presente. Le previsioni di rientro, aggiornate a ieri, collimano con una lesione di primo grado. Se i tempi si riveleranno più lunghi allora lo stiramento sarà stato maggiore. L’infortunio risale a Lazio-Salernitana del 7 novembre, ma Ciro non aveva comunicato fastidi alla società, dopo la partita si era recato di corsa a Coverciano.”