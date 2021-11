Futuro Insigne: l’offerta del Newcaste sarebbe di quelle irrinunciabili

Lorenzo Insigne ed il suo futuro. Il capitano azzurro (non poteva essere altrimenti) è oggetto di discussione in tutti gli ambienti sportivi e non solo. Dove giocherà prossimamente è divenuta una domanda da un milione di dollari. Secondo la Rai per il Magnifico ci sono estimatori anche in Spagna e in Premier League. In particolare, sarebbe altissimo il gradimento del Newcastle. Alla Domenica sportiva si dice di un’offerta importante per averlo a parametro zero. Un ingaggio che, potrebbe definirsi irrinunciabile. Non attuabile, invece, l’ipotesi di un futuro oltreoceano, niente Canada o Stati Uniti. Insigne, se proprio dovesse lasciare la maglia azzurra, vorrebbe un’ avventura europea, fermo restando la sua unica grande priorità: continuare ad essere il capitano del Napoli.