[Formazioni] Irlanda del Nord-Italia. Padroni di casa con modulo prudente. Insigne “falso nueve”

Questa sera a Belfast, fischio d’inizio ore 20,45, l’Italia cercherà di staccare il pass per i mondiali in Qatar 2022 contro l’Irlanda del Nord. Per farlo gli azzurri dovranno vincere e segnare tanti gol per tenere a distanza la Svizzera impegnata in casa contro la Bulgaria. I padroni di casa, però punteranno molto sulla fase difensiva, con il modulo sarà il 3-5-2, con Washington e Magennis di punta. Per il c.t. Mancini invece lo schieramento sarà 4-3-3 con le novità Tonali e Berardi e Insigne nel ruolo di falso nueve. Panchina per Locatelli e Belotti che avevano lasciato segnali negativi venerdì scorso contro gli elvetici.

