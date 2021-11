Continuare insieme è il desiderio di Anguissa e il Napoli. I segnali

Zambo Anguissa è il colpo che ha stravolto gli equilibri tattici del Napoli, sistemandoli seriamente, praticamente avvicinandoli alla perfezione: investimento minimo, cinquecentomila euro, ingaggio dimezzato – perché un 50% gli viene riconosciuto dal Fulham – e riscatto già fissato per la prossima estate, se la volontà resterà questa, a quindici milioni di euro. Anguissa rimarrà al Napoli (Ha fatto la sua scelta), c’è un desiderio comune, e sarà semplicemente necessario trovare la convergenza ideale su una trattativa che è stata già avviata in epoca non sospetta e che comunque, come il mercato insegna, avrà bisogno egualmente di qualche chiacchierata. Fonte: CdS