Ciro Immobile salterà la gara con la Juve, ma c’è speranza col Napoli

Dopo la risonanza magnetica effettuata oggi da Ciro Immobile, l’esito dei controlli ha confermato un leggero edema nella zona del polpaccio sinistro. L’attaccante della Lazio quasi sicuramente salterà la gara con la Juve, anche se lo staff medico biancoceleste non ha ancora ufficializzato perchè si riserva di effettuare altri esami tra due o tre giorni per vedere l’andamento. Il giocatore sapeva che c’erano poche speranze di tornare a disposizione già con la Juve, ma si sta impegnando molto in questi giorni per seguire la terapia in modo tale che possa tornare in campo nel più breve tempo possibile, magari contro il Napoli.

