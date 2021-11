Castelvolturno – I cancelli riapriranno domani per la ripresa

Nella settimana della pausa per le Nazionali è, come spesso accade, previsto qualche giorno di riposo in più per i calciatori non impegnati con viaggi e impegni internazionali. In casa Napoli Spalletti ha concesso 48 ore di riposo agli azzurri ed i cancelli di Castelvolturno, così come si legge sul sito ufficiale della SSCN riapriranno domani. Il Napoli si rivedrà per gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center per preparare il prossimo impegno che vedrà la squadra partenopea di scena a Milano contro l’Inter. Il campionato ricomincia, infatti, domenica 21 novembre con Inter-Napoli , 13esima giornata di Serie A.