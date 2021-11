Fabio Cannavaro , in un’intervista al Corriere dello Sport , ha parlato di Inter-Napoli, in programma per domenica alle 18 . Quest e l e sue parole:

“Il campionato di deciderà a marzo, è ancora presto, ma per Inzaghi sarà una sfida molto importante. Deve vincere o almeno non perdere per evitare di essere troppo distante dalla vetta. Corsa scudetto? Il Milan ha un progetto interessante e sta giocando bene, ma non lasciamo fuori la Juventus ha la vittoria nel DNA e Allegri è una garanzia”.