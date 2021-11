[Video] – Anguissa, gol da centravanti. Tanta rabbia su un pallone perfido

Anguissa, per prendersi una gioia vera ha reso tutto maledettamente più difficile: su un pallone un po’ perfido, rimbalzatogli male quasi addosso all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore, ha sistemato la postura, ha aspettato che la traiettoria scendesse secondo manuale del perfetto tiratore sul destro, e poi ha scaraventato la sua rabbia nell’angolino basso, sul primo palo del portiere. Ecco, così si vede che sa pure segnare: in Nazionale, gli riesce benissimo (rete anche alla Nigeria, il 4 giugno scorso), nei campionati un po’ meno. Anzi, niente. Un anno fa, nella disastrosa stagione del Fulham, andò in bianco; e nel 2019-20, con il Villarreal, due gol complessivi, l’ultimo dei quali alle trentottesima, contro l’Eibar, il 19 luglio. Sono sedici mesi che sta in letargo, ma l’Africa gli fa benissimo e il 4-0 sul Malawi è una bella dose di entusiasmo, in vista del rush finale. Fonte: Cds