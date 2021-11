Ultime Napoli – Ancora personalizzato per Manolas e Malcuit

Il Napoli ieri ha svolto l’ultimo giorno di allenamento, prima di riprendere martedì, quando torneranno alla base anche Koulibaly, Rrahamani, Elmas e Lobotka dagli impegni con le nazionali. Gli ultimi saranno Ospina e Lozano giovedì, prima rispetto alle pause precedenti. Nel frattempo si allenano ancora a parte Manolas e Malcuit, personalizzato in campo, quindi ancora non arruolabili con il resto del gruppo. Per il greco l’ultima partita fu contro il Legia Varsavia in casa, prima di subire il problema al ginocchio. Invece per il terzino destro, quando è stato chiamato in causa, non ha dato segnali incoraggianti, ma sarebbe importante un suo recupero, per far rifiatare Di Lorenzo che è lo stakanovista nel Napoli e in nazionale.

Fonte: