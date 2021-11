Ultime Inter – In forte dubbio De Vrij per il match contro il Napoli

In casa Inter, non sono giorni semplici e non solo perchè alle porta c’è la sfida contro il Napoli tra una settimana alle ore 18,00, ma anche per la questioni infortuni. Oltre a Bastoni, rientrato alla base, nella giornata di ieri, Dzeko ancora con acciacchi fisici dalla Bosnia, c’è anche il difensore De Vrij. Il calciatore ex Lazio è uscito dal campo al minuto 89 durante la trasferta in Montenegro. Oggi ci saranno nuovi accertamenti, ma per Simone Inzaghi potrebbe esserci la notizia di un possibile stiramento. Così fosse, salterebbe di certo il match contro gli azzurri allo stadio “Meazza”. Per i nerazzurri c’è da incrociare le dita.

Fonte: Gazzetta dello Sport