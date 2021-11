Tra Napoli e Nazionale Osimhen ha già raggiunto la doppia cifra

Non avendo potuto tirarne uno quando avrebbe voluto, per esempio contro il Bologna, Victor Osimhen con la Nigeria si è preso il pallone, l’ha sistemato sul dischetto e di piatto destro ha spiazzato il portiere: malfidati che non siete altri, avrà pensato ma sorridendo, ecco come li calcio io i rigori. In Italia, si è fermato al Torino (17 ottobre) ma le statistiche si possono leggere in vario modo: da quel giorno, se ne sono giocate cinque, solo che il nigeriano ne ha saltate due. E quindi. Sta a quota nove ( due in nazionale), ma nel 2-0 della Nigeria in casa della Liberia ci ha messo qualcosa di suo, il graffio di apertura.

Fonte: CdS