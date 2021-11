SERIE B FEMMINILE – Prosegue il momento sì del Como, male in trasferta il Cesena

Il campionato di serie B femminile oggi aveva nel big-match Como Women-Pink Sport Bari e le lombarde vincono in maniera netta per 4-0. Male invece il Cesena che viene sconfitto per 6-3 sul terreno del Cortefranca. Vittorie casalinghe anche per Brescia e San Marino Academy. Pari di rimonta nel finale della Sassari Torres in casa contro il Tavagnacco.

Sassari Torres-Tavagnacco 2-2

Brescia calcio femminile-Pro Sesto 3-0

Como Women-Pink Sport Bari 4-0

Cortefranca-Cesena 6-3

Palermo-Roma calcio femminile 1-1

Ravenna Women-Chievo Verona Women 0-0

San Marino Academy-Cittadella Women 2-1

A cura di Alessandro Sacco