SERIE A FEMMINILE – A. Pistolesi ad un passo dall’esonero dal Napoli. Scelto anche il sostituto

In casa Napoli femminile, non è certo stato un inizio dei più semplici, anche se la classifica è al terz’ultimo posto, con gli stessi punti dell’Empoli Ladies. Secondo tuttocalciofemminile.com il tecnico delle azzurre Alessandro Pistolesi sarebbe ad un passo dall’esonero, al suo posto è favorita la coppia Roberto Castorina-Giulia Domichetti. Il primo (Castorina) faceva parte dello staff della Primavera della Florenzia, la seconda (Domenichetti) era nella prima squadra delle toscane. Manca solo l’ufficialità, ma il cambio in panchina in casa Napoli femminile sta per avvenire.

La Redazione