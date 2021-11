QUAL. QATAR 2022, Senegal-Congo 2-0: assist e 90′ per Koulibaly

SENEGAL-CONGO 2-0:

prestazione dominate del Senegal. Domina nel possesso palla. Negli attacchi pericolosi. Nelle finalizzazioni. Rischiando pochissimo. Prova di rilievo anche per il super difensore azzurro Kalidou Koulibaly. Autore, peraltro, di un assist in rovesciata. Per il secondo gol del bomber Sarr. Autore di una doppietta. Di testa al 14′. Ed in mischia, al 24′.

Senegal (4-2-3-1):

Gomis, B. Sarr, Koulibaly, Cissè, Ciss; Gueye, N. Mendy; Diatta, B. Dia, I. Sarr; H. Dallo.

All.: Cissè

Congo (4-3-3):

Mafoumbi, Hokemba, Bakoua, Rozan, Tsouka Dozi; Makouta, Makoumbou, Mbemba; Andzouana, Makouana, Mbenza.

All.: Put