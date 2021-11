QUAL. QATAR 2022 – Macedonia del Nord-Islanda 3-1, doppio Elmas e padroni di casa agli spareggi

Questo pomeriggio a Skopje si è giocata l’ultima sfida del girone di qualificazione tra la Macedonia del Nord e l’Islanda. I padroni di casa sbloccano il match con Alioski che sfrutta al meglio l’assist dell’ex Palermo Trajkovski. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con Thorsteinssen, rete convalidata dal VAR, strumento invece che nel finale di primo tempo non aveva premiato i macedoni. A questo punto sale in cattedra il calciatore del Napoli Elmas che realizza la doppietta decisiva e che porta la squadra di casa allo spareggio per andare ai mondiali in Qatar 2022.

A cura di Alessandro Sacco