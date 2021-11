Non solo con il Napoli, dove ha già segnato due reti, contro Udinese e Fiorentina in trasferta, ma anche in Nazionale. Si tratta di Amir Rrahamani che al minuto 76 segna il gol del pari contro la Grecia, nella sfida del suo Kosovo, per la gara di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022.

La Redazione