Proseguono gli impegni di Osimhen e Anguissa per il mondiale

Per Inter-Napoli manca una settimana e Anguissa e Osimhen hanno ancora qualcosa da dire al Camerun e alla Nigeria: giorno 16, a cinque giorni dall’accensione delle luci di San Siro, uno ospiterà la Costa d’Avorio e l’altro aspetterà Capo Verde. Si chiamano scontri diretti o, meglio ancora, sfide decisive per accedere poi agli spareggi, quelli che spediranno direttamente in Qatar. Un Mondo da guardare da vicino, da dentro, che sa anche di Inter-Napoli. Gennaio, per dirla tutta, non dista un mese e mezzo ma altre nove partite: e c’è ancora tanto lavoro da fare qua.

Fonte: CdS