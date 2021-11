Osimhen ritrova il feeling con la porta, Victor migliore in campo

Il primo gol ufficiale del mese di novembre: Victor Osimhen si sblocca dopo tre gare di digiuno con la maglia del Napoli. Non gli avevano regalato soddisfazioni i match contro Roma, Bologna e Verona: il calcio di rigore siglato al quarto d’ora di Liberia-Nigeria non solo ha sbloccato la gara per le Super Aquile, ma ha anche consentito all’attaccante di ritrovare il feeling con la porta. Una gara tosta, forse più del previsto per Osimhen: i liberiani l’hanno messa tutta sulla forza e sul contrasto. La punta azzurra, però, è straripante: uno strappo in avvio di ripresa è la fotografia della sua gara, uno scatto a convergere verso il centro dell’area di rigore che brucia due difensori partiti in vantaggio. La conclusione, in equilibrio precario, colpisce l’esterno della rete, ma il gesto atletico e tecnico è di altissimo profilo. Quella di Osimhen è una prestazione da migliore in campo: si procura anche il rigore nel finale, lasciando a Musa la possibilità di trasformare lo 0-2 finale. Alla Nigeria basterà non perdere contro Capo Verde martedì per accedere alla fase finale africana di qualificazione al Mondiale.

Il Mattino