Moratti: “Spalletti saprà reggere i momenti difficili. Inter/Napoli un bivio, ma non per gli azzurri”

Massimo Moratti intervistato da Pino Taormina per “Il Mattino” (a breve l’intervista integrale), dove parla del tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti è l’uomo giusto per il Napoli? «Gli allenatori hanno tutte belle caratteristiche e all’inizio piacciono sempre ai presidenti. E dopo che si cambia idea (ride di gusto, ndr)… Lui ha una grande forza di volontà, sa tenere bene il gruppo. Ma bisogna vederlo quando ci saranno i momenti difficili. Ho l’impressione che saprà tenere lo spirito giusto della squadra e che ha le qualità per portare il Napoli al successo».



Inzaghi è il degno erede di Conte? «È molto perbene, totalmente diverso come carattere da Conte. Poi mi piace come fa giocare bene l’Inter: ha il sostegno illimitato della società. Non ne ha bisogno al momento, ma non è una cosa di poco conto».

Inter-Napoli è già un bivio? «Lo è. Ma solo per l’Inter. Come lo è stato il derby: non può permettersi di perdere. Il Napoli ora deve guardare al Milan come avversario di questo duello per il primo posto: sette punti di distacco non sono pochi anche se il campionato è ancora giovanissimo»

Fonte: Il Mattino