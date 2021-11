Meret e il rinnovo, il sì arriverebbe ad una condizione

Il Napoli da oggi dovrà valutare con molta attenzione su quale portiere puntare per la prossima stagione se su Ospina oppure Alex Meret. Sull’estremo difensore friulano, è una stagione, dove al momento gioca in Europa League, il portiere colombiano invece in campionato. Tutto ciò per l’ex di Udinese e Spal, non è semplice, anzi rischia di essere complicato a livello gestionale. Anche gli infortuni, come il primo anno, dove subì una botta alla mano il secondo giorno in Trentino. Quest’anno anche contro il Genoa, la subì alla schiena. Tra il club azzurro e il suo agente si parla di rinnovo, pronto fino al 2026, ma per accettare Meret vorrebbe garanzie di giocare titolare. Come per Ospina, si attenderanno novità nei prossimi mesi, porte girevoli in vista?

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport