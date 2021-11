MERCATO – Il Napoli “lancia” segnali verso Ospina

In casa Napoli il tema dei rinnovi è centrale e non solo per la questione Lorenzo Insigne, ma anche per il ruolo di portiere. Le ultime parlano di una possibile love story lunga nei confronti di David Ospina, in scadenza di contratto nel 2022. Il club azzurro sa perfettamente che nonostante l’età non più giovanissima, ha dimostrato di essere integro ed è in ottima forma, con la maglia partenopea e la Colombia. Si attenderanno sviluppi nei prossimi mesi, ma non è da escludere che si possa arrivare ad un’intesa, per anticipare la concorrenza delle altre società.

Fonte: Antonio Giordano CdS