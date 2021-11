Mancini “cambia”: dentro Tonali, out Belotti e Locatelli, forse Scamacca

Roberto Mancini ha perso tanti pezzi, ma è anche pronto a cambiare quelli che gli sono rimasti. Domani sarà una partita che varrà il Mondiale e il Ct azzurro è pronto a giocarsela con alcune novità. Fuori Locatelli e Belotti. Secondo La Gazzetta dello Sport, a “pagare” dovrebbero essere il centrocampista della Juventus e il capitano del Torino. Detto che la difesa è pressoché obbligata (la stessa vista all’Olimpico), in mezzo al campo dovrebbe partire dal primo minuto Sandro Tonali, con Jorginho e Barella confermati (a meno che l’interista non debba riposare, nel qual caso spazio a Loca). Berardi in, con o senza centravanti? In attacco, pressoché certo l’impiego di Domenico Berardi e l’esclusione del Gallo dalla formazione titolare. Da capire, in questo caso, se Mancini sceglierà l’attacco “basso”, con il neroverde insieme a Insigne e Chiesa, o se invece preferirà avere comunque un centravanti “vero”. In questo caso, potrebbe toccare a Gianluca Scamacca, con Berardi più uno fra il napoletano e lo juventino sulla sinistra.

da TMW