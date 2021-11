La Roma punta un ex obiettivo del Napoli per la difesa!

La Roma, visti gli ultimi deludenti risultati sia in Europa League, che in campionato starebbe pensando di intervenire per sistemare la rosa già nel mercato di Gennaio. La difesa sembra essere il reparto in cui bisogna più intervenire, infatti Tiago Pinto starebbe seguendo due vecchi obiettivi del Napoli, cioè Marcao e soprattutto Marcos Senesi. La Roma, potrebbe tentare l’affondo su quest’ultimo, però la cifra rimane alta, dato che il club olandese chiede almeno 15 milioni.