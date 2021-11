Jorginho non è Insigne, Mancini non è Spalletti e il rigorista cambia

Casa Italia non è casa Napoli. Mancini non è Spalletti. Jorginho non è Insigne. Se il capitano del Napoli sbaglia un rigore, anche due, qualora ce ne fosse un terzo, andrebbe comunque lui sul dischetto. Il tecnico azzurro, azzurro Napoli, lo aveva ribadito senza dubbi. Se Jorginho sbaglia un rigore, anche due, il tecnico azzurro, azzurro Italia, apre all’ ipotesi del cambio. Ed il cambio avviene. Si legge su La Gazzetta dello Sport:

“A Belfast Jorginho non andrà dal dischetto, in caso. Troppo complicata la situazione psicologica per esporlo a un altro errore. È stato già un bell’azzardo dargli la palla all’Olimpico. A giudicare dai precedenti, e anche dal carattere senza paura, il primo della lista è oggi Bonucci che ne ha anche segnato uno in partita, e che partita, gli epici quarti contro la Germania all’Euro 2016: domani inoltre raggiungerà Chiellini a quota 114presenze. Dopo lo juventino potrebbe toccare a Berardi che ha uno score di 36 segnati e 7 non realizzati, comunque uno specialista dal dischetto.”