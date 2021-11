Italia a Belfast con l’emergenza infortuni ed il problema del gol

Ci saranno dei cambi per la gara di domani, un po’ figli della voglia di cambiare di Mancini, un po’ figli delle esigenze e del momento, ma anche dell’ emergenza infortuni. Il problema che merge maggiormente, inutile negarlo, è quello del gol. Ma non solo. Mancini è fatalista o tende all’ottimismo anche in questa situazione. Perde i pezzi, ma sa che lamentarsi sarebbe inutile. Calabria, Bastoni e Biraghi hanno lasciato il ritiro, al loro posto è stato convocato Zappacosta. Dei 28 convocati iniziali per le ultime due gare del girone di qualificazione ai Mondiali ne sono andati via in sei per infortunio: Chiellini, Calabria, Bastoni, Pellegrini, Zaniolo e Immobile. Di stamattina il forfait anche di Sirigu. Uno stillicidio alla vigilia della trasferta a Belfast, dove l’Italia fallì una qualificazione nel 1958: gli azzurri del ct Alfredo Foni arrivarono allo scontro decisivo sapendo che sarebbe bastato un pareggio ma arrivò a sorpresa una sconfitta. L’assenza che più pesa, oltre a quelle dei romanisti, è Immobile, l’uomo del gol per eccellenza.

Il Mattino