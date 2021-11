I “segnali” dalle nazionali: bene Lozano, granitico e goleador Anguissa

Segnali importanti dalle nazionali. Osimhen ritrova il gol dopo un digiuno di tre partite e segna dal dischetto, Hirving Lozano, pur senza andare a segno ha regalato sensazioni positive. Il Chucky è stato il migliore tra i suoi. Il selezionatore messicano, El Tata Martino, lo ha tenuto in campo per tutti i novanta minuti. Sempre nel vivo del gioco, con 47 palloni giocati ed una grande chance creata. Anguissa, poi. Una conferma granitica. Il centrocampista trova con il suo Camerun la rete del raddoppio nel match vinto, poi, 4-0 in Malawi. Azione d’angolo, palla corta verso Anguissa che alza il pallone, prima che il difensore provi ad intervenire, la colpisce dritto per dritto trovando l’angolino basso. Una rete che sancisce 63 minuti di ottimo livello. Il ct, Toni Conceiçao, gli risparmia una mezz’ora abbondante in vista della sfida determinante di martedì contro la Costa d’Avorio per continuare a sognare il Mondiale.

Il Mattino