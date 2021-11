Esiste il problema del gol e per Mancini c’è la tentazione Scamacca

Il problema del gol si sta evidenziando sempre più, così come quello della mancanza di cinismo sotto porta. Il ct, Mancini, non avendo il titolare Immobile, ha provato anche il falso nove, inserendo Chiesa al centro, con Berardi a destra e Insigne a sinistra. Un trio che potremo rivedere anche domani a Belfast. Ma non sono escluse sorprese: Scamacca, convocato dopo il forfait di Ciro, è in lizza per un posto. Lui è un centravanti d’area, forte fisicamente. Inesperto, questo sì: una sola presenza, contro la Lituania, lo scorso 8 settembre. Difficile rivedere Belotti tra i titolari. La caccia al gol sarà affidata a Berardi, che contro la Svizzera ha cercato di svegliare il gruppo e in parte c’è anche riuscito. L’attaccante del Sassuolo è stato utile pure all’Europeo, quando nelle prime partite aveva scavalcato Chiesa, giocando da titolare le prime due partite. Chissà. Fosse lui l’uomo della Provvidenza.

