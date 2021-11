Dzeko torna a Milano: comincerà il recupero in vista del Napoli…

Anche Edin Dzeko rientra. L’attaccante dell’ Inter, dopo aver saltato il match di ieri della sua Bosnia contro la Finlandia per un risentimento muscolare che non ha evidenziato lesioni, ritorna a “casa”. Come riporta Sky Sport, il numero 9 nerazzurro salterà anche la sfida di martedì contro l’Ucraina e nella giornata di oggi farà rientro a Milano per proseguire il recupero. Recupero in vista del big match che vedrà i nerazzurri ospitare il Napoli a San Siro domenica prossima…