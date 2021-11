Da Decibel Bellini a Peppe Jodice, tutta la Napoli vicino a Jorginho

Gli errori che pesano tutti quelli con la Nazionale. «Certo che l’ho chiamato, siamo amici quando diventa campione d’Europa e lo siamo ancora di più quando ha il morale a pezzi e ha bisogno di conforto», racconta Giuseppe Bruno, ristoratore di Pozzuoli e amico fin dai primi giorni napoletani dell’italo-brasiliano che spiega di averlo sentito in videochiamata sia prima che dopo il match con gli svizzeri. «Per dimenticare questa delusione l’Italia deve vincere in Irlanda». Qui c’è un pezzo del suo mondo. Qui anche sua moglie viene spesso. Da Decibel Bellini e Toto Sorbillo, gli amici del cuore dividono con lui chat e chiamate. Decibel Bellini impegnato con Peppe Iodice nello show Peppy Night sospira: «Che gli ho detto? Giorgio, i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Mica è da tutti andare lì e calciare. Chiaro che non è un momento felice ed è chiaro che come dice il proverbio gli amici si vedono e si sentono nel momento del bisogno», racconta Daniele Bellini che ogni volta che il Napoli gioca in casa è lo speaker dello stadio Maradona. Difficile che torni a calciarne uno domani sera, nel caso in cui ne venga fischiato uno a Belfast. Il nuovo rigorista potrebbe essere uno tra Berardi e Bonucci. Oppure anche Insigne (la cui presenza dal primo minuti in Irlanda è ancora in dubbio). Ma Francesco Totti lo difende a spada tratta: «Se se la sente, deve tirare lui, che dubbi ci sono. Deve decidere chi calcia. La pressione un po’ si sente soprattutto quando sei a fine partita, calciare un rigore non è mai semplice». Anche Daniele De Rossi ieri a SkySport ha spiegato: «Totti in un anno ne sbagliò tre-quattro».

Fonte: Il Mattino