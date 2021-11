Di Biagio, ex ct Under 21: “Con la Svizzera ci ha detto male”

Luigi Di Biagio, ex ct dell’Italia Under 21, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Mi fa ridere sentire che Jorginho può perdere il Pallone d’oro per questo rigore. Mi ha sempre dato e mi dà ancora tranquillità, perché non doveva tirare lui? Purtroppo si ricordano sempre gli errori, succede ancora a me e sono passati quasi 25 anni. Con la Svizzera, mezz’ora di sofferenza, poi bene con Berardi e Tonali. Ci ha detto male, ma a Belfast bisogna vincere e mi chiedo perché non dovremmo farlo”.