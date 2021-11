BASKET – Esordio da favola di Pargo per il Napoli che stravince a Pesaro

Il Napoli Basket si conferma la rivelazione della serie A1, dove ieri sera vince a Pesaro con il punteggio di 83-100. Per il roster di coach Sacripanti decisivo il neo acquisto Pargo autore di 18 punti in 20 minuti. Bene anche Parks con 22 punti e Rich con 24. Da segnalare la doppia cifra di Zerini (11 punti) oltre che ai positivissimi Marini e Lombardi. Per la GeVi è il primo successo in trasferta e domenica 21 la squadra azzurra dovrà giocare ancora in trasferta contro Sassari, tra le candidate ai play-off scudetto, ma i ragazzi di Sacripanti con 8 punti in classifica, piena zona play-off, venderanno cara la pelle.

Fonte: ilmattino.it