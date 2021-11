ADL non si lascerà sfuggire Anguissa: riscatto sicuro, anche anticipato

La “scoperta” più bella, di un mondo del calcio che deve quantomeno definirsi distratto, gioca in casa Napoli da qualche mese. E pare che non abbia mai fatto altro. E ci si chiede, da allora, come sia stato possibile che nessuno ne parlasse in toni entusiastici prima. Facile intuire che stiamo parlando di André-Frank Zambo Anguissa. Il club azzurro l’ha prelevato dal Fulham in prestito per 400 mila euro, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni che sicuramente eserciterà e forse anticiperà, come scrive oggi in edicola La Gazzetta dello Sport:

“Non c’è dubbio che il club azzurro farà suo Anguissa a titolo definitivo. Anzi, ci sarebbero pure delle possibilità per concludere l’operazione già a gennaio. Di sicuro, il centrocampista anche per ragioni di età (il 16 novembre compirà 26 anni) si propone come pilastro della squadra per un lungo periodo”.