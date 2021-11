[Video] QUAL. QATAR 2022 – Stati Uniti-Messico 2-0, Lozano in campo per 90 minuti e sfiora la rete

Questa notte a Cincinnati si è giocata la sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022 tra i padroni di casa degli Stati Uniti e il Messico. Partono meglio gli ospiti con Lozano, tiro preciso e parata del portiere Steffen. Poi la squadra a stelle e strisce, dopo aver concesso un’altra occasione a Jesus Corona, iniziano a prendere campo. Lo juventino McKennie mette alla prova i riflessi di Ochoa. Ad inizio ripresa vantaggio degli Usa con Pulisic che sfrutta al meglio l’assist di Weah e realizza di testa. Nel finale arriva con un tiro preciso di McKennie la rete del raddoppio dei padroni di casa. Una sconfitta per il Messico che non cambia nulla, visto che è ancora ad un passo dalla qualificazione e prossima sfida sarà contro il Canada in un vero e proprio spareggio.

La Redazione