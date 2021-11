UNDER 21 – Da oggi in vendita i biglietti per Italia-Romania. Info per la gara di Frosinone

Dopo l’importante successo di ieri in Irlanda per 0-2 con le reti di Lucca e Cancellieri, l’Italia Under 21 si prepara in vista della gara contro la Romania. Si giocherà martedì ore 17,30 a Frosinone e da oggi in vendita i biglietti.

Biglietti e prezzi

TRIBUNA CENTRALE

Euro 14,00

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO UNDER 12

Euro 1,00

TRIBUNA EST

Euro 10,00

TRIBUNA EST RIDOTTO UNDER 12

Euro 1,00

CURVA

Euro 5,00

CURVA RIDOTTO UNDER 12

Euro 1,00

SETTORE OSPITI

Euro 5,00

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai ragazzi fino ai 12 anni (nati dopo il 16 novembre del 2009).

