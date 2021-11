QUAL. QATAR 2022 – Malawi-Camerun 0-4, Anguissa gol e risparmiato dal suo c.t.

Nelle gare odiere per le qualificazioni Mondiali africane scende in campo il Camerun del centrocampista del Napoli Zambo Anguissa contro il Malawi. Camerun subito in vantaggio al 22′ dopo l’espulsione di Banda per i padroni di casa per fallo in area di rigore. Dal dischetto va Aboubakar che sigla 1-0. Al termine della prima frazione di gioco è proprio il centrocampista del Napoli, Anguissa a firmare il raddoppio per la propria Nazionale. Nella ripresa il Camerun controlla la gara in sicurezza, il centrocampista azzurro Anguissa esce al 63′ al posto di Bahoken. All’85’ il Camerun firma il tris con Bassogog, e due minuti dopo lo stesso attaccante realizza il gol del definitivo 4-0.Vittoria che lancia il Camerun in vetta alla classifica del Gruppo D in attesa della gara della Costa d’Avorio.