SERIE A FEMMINILE – Successo esterno del Sassuolo. Serturini “bestia nera” della Fiorentina

Questo pomeriggio, oltre alla Juventus Women che vince in maniera perentoria in casa per 5-0 contro la Lazio, si sono giocate altre due partite della nona giornata di serie A femminile. Il Sassuolo di mister Piovani, vince di misura a Napoli con la rete della classe 2004 Bugeja. Azzurre anche sfortunate in zona gol con Goldoni e Toniolo nel primo tempo. Nell’altra sfida vittoria casalinga dell’A.s. Roma contro la Fiorentina. Decide Serturini che si conferma “bestia nera” della compagine viola, che nel recupero sfiora il pari con Sabatino di testa, alto di poco. A fine gara le parole dell’ex Brescia: “Sono contenta di avere regalato i tre punti alla squadra, sono fondamentali per il nostro obiettivo. Questo è l’atteggiamento giusto, quello delle grandi squadre”.

Juventus Women-Lazio 5-0

Napoli-Sassuolo 0-1

A.s. Roma-Fiorentina 1-0