Questo pomeriggio in Liberia, si è giocata la partita tra i padroni di casa e la Nigeria, valevole per i mondiali in Qatar 2022. Gli ospiti sbloccano il match con Osimhen su calcio di rigore, spiazzando il portiere di casa. Il resto della gara è stata avara di emozione, dove la Liberia ha fatto poco per raggiungere il pareggio. Al minuto 94 arriva lo 0-2 della Nigeria, sempre su rigore, ma trasforma Musa. Novanta minuti per Osimhen e che arriva già a Novembre in doppia cifra.

La Redazione