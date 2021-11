Comunica l’Ansa c he l’arbitro romeno Istvan Kovacs dirigerà la partita fra Irlanda del Nord e Italia, ultima giornata del girone di qualificazione mondiale, decisiva per la qualificazione diretta degli azzurri in Qatar e in programma a Belfast.

Gli assistenti di linea Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene e il quarto uomo Horatiu Fesnic completano la squadra arbitrale.