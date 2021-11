Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista: “Essere più calmi…”

A “1 Football Club”, Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista:

“Il Verona di Tudor è una squadra asfissiante. Pressa anche il portiere. E ha un ritmo pazzesco. Per cui dico che abbiamo guadagnato un punto, non ne abbiamo persi due. Ancorché il derby sia terminato con lo stesso risultato, dunque abbiamo tenuto a distanza l’Inter. E non abbiamo perso la testa della classifica. I due pareggi del Napoli, sono arrivati contro due squadre brave ad innervosire i nostri calciatori: Roma e Hellas. Se dovessi trovare un piccolo neo alla squadra di Spalletti è questo: devono essere più calmi. Ma per farlo, dovrebbero iniziare a vincere qualcosa. E maturare. Gente come Osimhen e Mario Rui hanno un carattere fumantino. Le nostre avversarie hanno giocato su questo. Parisi? Un anno fa, dicemmo già che Giuntoli lo seguiva dai tempi di Avellino. Se non è arrivato a giugno, è perché era infortunato. E, soprattutto, perché l’Empoli non voleva darlo con una dilazione di pagamento. Mentre Adl non poteva iscriverlo a bilancio, lo scorso giugno. Per me resta la prima scelta del direttore sportivo, più di Emerson Palmieri. Inter? Se giocherà come contro il Milan, lasciando ampi spazi al contropiede, Osimhen potrà fargli molto, molto male. Mi aspetto un Lozano dal primo minuto. Politano è un po’ più lento, ma più tecnico. E, di certo, copre meglio in fase difensiva. Demme? La sua positività dovrebbe farci riflettere. Com’è possibile che con l’80% di vaccinati siamo di nuovo alle soglie del lockdown? Il vaccino non ferma la pandemia. Ma riduce la possibilità di finire in terapia intensiva. Per cui dobbiamo stare attenti: mascherina e distanziamento sociale non devono mai essere abbandonati”.