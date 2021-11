Mancini non è Spalletti: “Jorginho? Chissà, forse cambieremo il rigorista…”

Non è mai piacevole, proprio no. Sbagliare un rigore non può lasciare indifferenti, figurarsi se quel rigore potrebbe risultare decisivo. Ieri a Jorginho, durante la partita con la Svizzera che poteva portare l’Italia direttamente in Qatar, è capitato di sbagliare quello che avrebbe significato qualificazione ai Mondiali. Roberto Mancini ne parla in conferenza stampa e non risponde come aveva fatto mister Spalletti. Un altro rigore lo tirerà Lorenzo, poi, il capitano, poi il 24…Il tecnico della nazionale valuta anche altro…

Come sta Jorginho? “E’ dispiaciuto, è chiaro. Ma questo è il calcio, gli dispiace aver fallito il rigore. Magari saremo fortunati nell’ultima gara…”

Resterà Jorginho il rigorista di questa Nazionale? “Non lo so, è bravo a batterli. Un po’ di difficoltà la può avere, parlerò anche con lui, probabilmente se ci ricapiterà lo cambieremo. Però lui è fondamentale per la nostra squadra, non è neanche facile battere un rigore al 90esimo, lui deve restare tranquillo”.

da TMW