L’Italia perde i pezzi: Bastoni lascia il ritiro, alla ripresa Inter/Napoli

L’Italia di Roberto Mancini continua a perdere pezzi. Sicuramente non una buona notizia in vista dell’ importantissimo prossimo impegno degli azzurri a Belfast per la decisiva sfida contro l’Irlanda del Nord e che potrebbe significa Qatar 2022. Alessandro Bastoni, non sarà a disposizione del tecnico ed ha lasciato il ritiro della Nazionale questa mattina. Il difensore, uscito dal derby di domenica a San Siro con un affaticamento agli adduttori, dopo la rifinitura di giovedì all’Acquacetosa ha avvertito un riacutizzarsi dello stesso problema. In ottica campionato da monitorare la sua situazione in vista di Inter/Napoli