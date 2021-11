Lippi: “In campionato sarà una lotta a tre, Napoli, Milan, ma anche Inter”

Marcello Lippi ha parlato ai microfoni di TMW, anche in merito alla nazionale italiana ed al campionato.

Da commissario tecnico avrebbe fatto calciare il rigore a Jorginho?

“Io ho deciso tre volte nella mia carriera, in situazione di grande importanza, chi doveva battere il rigore. Due volte è andata bene, un’altra volta è andata male”.

Parlando del campionato. E’ una lotta a due Milan-Napoli?

“No, no. E’ una lotta a tre, sicuramente. Si inserirà anche l’Inter. Milan e Napoli devono tener presente anche l’Inter”.

E la Juventus come la vedi?

“Non lo so, può essere abbiano fatto delle valutazioni che portano la squadra a dare tutto in Champions League. Credo se potessero firmare per una stagione da concludere col settimo posto in campionato e la vittoria in Champions League, firmerebbero subito”.