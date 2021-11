L’Italia porta a casa solo un pareggio contro la Svizzera ieri sera nella gara di qualificazione per i prossimi Mondiali in Qatar. Gli azzurri di Mancini verso la fine della gara hanno avuto la possibilità di vincerla con un rigore, che però Jorginho ha sbagliato. Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, su Facebook lo ha letteralmente stroncato. “Tiri i rigori e ci vai senza idea di come calciarlo? Lascia perdere, fallo tirare ad un altro”.