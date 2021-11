Jorginho parla dei rigori: “Ho iniziato a tirarli così a Napoli, non ci avevo mai pensato prima”

Jorginho, ex centrocampista del Napoli, ora al Chelsea ed in Nazionale, ha rilasciato un’intervista a France Football, in cui, tra le altre cose, parla del rigore sbagliato ieri sera contro la Svizzera. “Ho iniziato a tirarli così a Napoli, non ci avevo mai pensato prima. Tutto è cominciato con Henrique, mio compagno di squadra brasiliano in azzurro, con cui mi divertivo a fare un saltello prima di calciare. In allenamento segnavo sempre, così ho deciso di ripetere questo stile anche in partita. I portieri del Napoli mi dicevano che non avrei avuto il coraggio e invece…”.

